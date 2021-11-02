Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура испанской Ла Лиги. Стоит отметить победы мадридских "Реала" и "Атлетико", очередную ничью "Барселону", ничью в Баскском дерби между "Реал Сосьедадом" и "Атлетиком", победу "Валенсии" над "Вильярреалом" и первую в сезоне победу "Хетафе".

Суббота, 30 октября

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2

"Севилья" - "Осасуна" - 2:0

"Валенсия" - "Вильярреал" - 2:0

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Воскресенье, 31 октября

"Кадис" - "Мальорка" - 1:1

"Атлетико" - "Бетис" - 3:0

"Хетафе" - "Эспаньол" - 2:1

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 1:1

Понедельник, 1 ноября

"Райо Вальекано" - "Сельта" - 0:0

"Леванте" - "Гранада" - 0:3

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 25; "Реал Мадрид", "Севилья" - 24; " Атлетико" - 22; "Реал Бетис" - 21; "Райо Вальекано" - 20; "Осасуна" - 19; "Атлетик" - 18; "Барселона", "Валенсия" - 16; "Эспаньол", "Мальорка" - 14; "Вильярреал" - 12; "Сельта", "Гранада" - 11; "Эльче", "Алавес" - 10; "Кадис" - 9; "Леванте", "Хетафе" - 6.

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