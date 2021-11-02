Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги

Теги ла лигареал мадридбарселонаатлетико мадридсевильярайо вальеканобетисваленсия

Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура испанской Ла Лиги. Стоит отметить победы мадридских "Реала" и "Атлетико", очередную ничью "Барселону", ничью в Баскском дерби между "Реал Сосьедадом" и "Атлетиком", победу "Валенсии" над "Вильярреалом" и первую в сезоне победу "Хетафе".

Суббота, 30 октября

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2

"Севилья" - "Осасуна" - 2:0

"Валенсия" - "Вильярреал" - 2:0

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Воскресенье, 31 октября

"Кадис" - "Мальорка" - 1:1

"Атлетико" - "Бетис" - 3:0

"Хетафе" - "Эспаньол" - 2:1

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 1:1

Понедельник, 1 ноября

"Райо Вальекано" - "Сельта" - 0:0

"Леванте" - "Гранада" - 0:3

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 25; "Реал Мадрид", "Севилья" - 24; " Атлетико" - 22; "Реал Бетис" - 21; "Райо Вальекано" - 20; "Осасуна" - 19; "Атлетик" - 18; "Барселона", "Валенсия" - 16; "Эспаньол", "Мальорка" - 14; "Вильярреал" - 12; "Сельта", "Гранада" - 11; "Эльче", "Алавес" - 10; "Кадис" - 9; "Леванте", "Хетафе" - 6.

Также не пропустите: Винисиус высказался о возможном продлении контракта с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов