Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 16-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" дома победил "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" на своем поле оказался сильнее "Астон Виллы", "Челси" дома выиграл у "Лидса", "Манчестер Юнайтед" на выезеде переиграл "Норвич".
"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Роналду (пен), 75 - 0:1
"Лестер" – "Ньюкасл" - 4:0 (1:0)
Голы: Тилеманс, 38 (с пенальти) - 1:0, Дака, 57 - 2:0, Тилеманс, 81 - 3:0, Мэддисон, 85 - 4:0
"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Галлахер, 41 - 1:0, Томкинс, 62 - 2:0, Рондон, 70 - 2:1, Галлахер, 90+4 - 3:1
"Арсенал" - "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Ляказетт, 21 - 1:0, Эдегор, 27 - 2:0, Габриэл, 62 - 3:0
"Челси" - "Лидс" - 3:2 (1:1)
Голы: Рафинья (пен), 28 - 0:1, Маунт, 42 - 1:1, Жоржиньо (пен), 58 - 2:1, Гелхардт, 83 - 2:2, Жоржиньо (пен), 90 - 3:2
"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах (пен), 67 - 1:0
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Стерлинг (пен), 66 - 1:0
"Брентфорд" - "Уотфорд" - 2:1 (0:1)
Голы: Деннис, 24 - 0:1, Янссон, 84 - 1:1, Мбемо (пенальти), 90+5 - 2:1.
"Бернли" – "Вест Хэм" - 0:0
"Брайтон" - "Тоттенхэм" - перенесен
Положение команд: "Манчестер Сити" - 38, "Ливерпуль" - 37, "Челси" - 36, "Вест Хэм" - 28, "Манчестер Юнайтед" - 27, "Арсенал" - 26, "Тоттенхэм" - 25, "Лестер" - 22, "Вулверхэмтон" - 21, "Брентфорд", "Брайтон" - 20, "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" - 19, "Эвертон" - 18, "Лидс", "Саутгемптон" - 16, "Уотфорд" - 13, "Бернли" - 11, "Ньюкасл", "Норвич" - 10.
Не пропустите: Роналду прокомментировал победу над "Норвичем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18