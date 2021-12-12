Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

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Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" дома победил "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" на своем поле оказался сильнее "Астон Виллы", "Челси" дома выиграл у "Лидса", "Манчестер Юнайтед" на выезеде переиграл "Норвич".

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Роналду (пен), 75 - 0:1

"Лестер" – "Ньюкасл" - 4:0 (1:0)
Голы: Тилеманс, 38 (с пенальти) - 1:0, Дака, 57 - 2:0, Тилеманс, 81 - 3:0, Мэддисон, 85 - 4:0

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Галлахер, 41 - 1:0, Томкинс, 62 - 2:0, Рондон, 70 - 2:1, Галлахер, 90+4 - 3:1

"Арсенал" - "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Ляказетт, 21 - 1:0, Эдегор, 27 - 2:0, Габриэл, 62 - 3:0

"Челси" - "Лидс" - 3:2 (1:1)
Голы: Рафинья (пен), 28 - 0:1, Маунт, 42 - 1:1, Жоржиньо (пен), 58 - 2:1, Гелхардт, 83 - 2:2, Жоржиньо (пен), 90 - 3:2

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах (пен), 67 - 1:0

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Стерлинг (пен), 66 - 1:0

"Брентфорд" - "Уотфорд" - 2:1 (0:1)
Голы: Деннис, 24 - 0:1, Янссон, 84 - 1:1, Мбемо (пенальти), 90+5 - 2:1.

"Бернли" – "Вест Хэм" - 0:0

"Брайтон" - "Тоттенхэм" - перенесен

Положение команд: "Манчестер Сити" - 38, "Ливерпуль" - 37, "Челси" - 36, "Вест Хэм" - 28, "Манчестер Юнайтед" - 27, "Арсенал" - 26, "Тоттенхэм" - 25, "Лестер" - 22, "Вулверхэмтон" - 21, "Брентфорд", "Брайтон" - 20, "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" - 19, "Эвертон" - 18, "Лидс", "Саутгемптон" - 16, "Уотфорд" - 13, "Бернли" - 11, "Ньюкасл", "Норвич" - 10.

Не пропустите: Роналду прокомментировал победу над "Норвичем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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