Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассматривает вариант с уходом из парижского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, аргентинец устал от работы с эгоцентричными звёздами команды, в число которых входят Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Кроме того, тренеру некомфортно жить во Франции без своей семьи, которая осталась жить в Лондоне.

Почеттино интересна возможность вернуться в АПЛ и возглавить "Манчестер Юнайтед", который накануне расстался с Уле Гуннаром Сульшером.

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