Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время

Теги манчестер юнайтедпсжмаурисио почеттино

Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассматривает вариант с уходом из парижского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, аргентинец устал от работы с эгоцентричными звёздами команды, в число которых входят Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Кроме того, тренеру некомфортно жить во Франции без своей семьи, которая осталась жить в Лондоне.

Почеттино интересна возможность вернуться в АПЛ и возглавить "Манчестер Юнайтед", который накануне расстался с Уле Гуннаром Сульшером.

Не пропустите: Зидан отказал "Манчестер Юнайтед" по двум причинам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)

"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов