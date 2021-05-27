Почеттино может возглавить "Реал"

Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Как сообщает Goal, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино привлек интерес "Реала".

По информации источника, "сливочные" сделали 49-летнего аргентинца главной целью после ухода Зинедина Зидана.

В шорт-листе королевского клуба также есть экс-тренер "Интера" Антонио Конте, тренер молодежной команды "Реала" Рауль, но именно Маурисио Почеттино возглавляет список.

Аргентинец ранее изъявлял желание поработать в "Реале", и в этом смысле ничего не изменилось, однако убедить "Пари Сен-Жермен" будет непросто. У тренера действующий контракт, и за его разрыв придется выплатить компенсацию парижанам.

Сообщается, что представители "Реала" встретятся в людьми из "ПСЖ", чтобы обсудить этот вопрос. Отмечается, что в Мадриде понимают, что не только им интересен Почеттино.

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