Почти 50% голов за сборную Дзюба забил командам с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА
Фото: Твиттер @zenit_spb
Форвард сборной России Артем Дзюба забил Мальте (3:1) в первом туре отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре. Этот гол стал 27-м для игрока "Зенита" в составе национальной команды.
13 из этих голов 32-летний игрок забил командам, которые занимают 100-е или ниже место в рейтинге ФИФА: 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге), 4 – Сан-Марино (210), 1 – Молдове (177), 1 – Казахстану (122), 1 – Кипру (100) и 1 – Мальте (176).
Остальные 14 голов Дзюба забил Сербии (3 гола), Шотландии (3), Швеции (2), Коста-Рике (2), Саудовской Аравии , Египту, Испании и Турции - по одному мячу.
Напомним, лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, забивший 30 голов за национальную команду.
Читать также: Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной России | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18