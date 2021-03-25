Почти 50% голов за сборную Дзюба забил командам с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА

Фото: Твиттер @zenit_spb

Форвард сборной России Артем Дзюба забил Мальте (3:1) в первом туре отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре. Этот гол стал 27-м для игрока "Зенита" в составе национальной команды.

13 из этих голов 32-летний игрок забил командам, которые занимают 100-е или ниже место в рейтинге ФИФА: 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге), 4 – Сан-Марино (210), 1 – Молдове (177), 1 – Казахстану (122), 1 – Кипру (100) и 1 – Мальте (176).

Остальные 14 голов Дзюба забил Сербии (3 гола), Шотландии (3), Швеции (2), Коста-Рике (2), Саудовской Аравии , Египту, Испании и Турции - по одному мячу.

Напомним, лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, забивший 30 голов за национальную команду.