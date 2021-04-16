Погба сравнил Сульшера и Моуринью

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Погба сравнил Сульшера и Моуринью

Фото сайт АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о работе с действующим наставником "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером и бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью.

"Мои отношения с Сульшером и Моуринью разные. Уле не пойдёт против своих футболистов. Он может не поставить тебя в состав, но не будет делать вид, будто игрока не существует. Что касается Жозе, то у нас были прекрасные отношения, все это видели, а на следующий день что-то произошло, и никто не знает что именно. Я не могу это объяснить, потому что сам ничего не понимаю. Вот так", - приводит слова француза Sky Sports.

Напомним, что Моуринью возглавлял "МЮ" с мая 2016 по декабрь 2018 года, а после увольнения португальца команду принял Сульшер.

Не пропустите: Погба объяснил свою замену в перерыве матча с "Гранадой". | http://soccernews.ru
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