Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
Фото твиттер Zack Steffen
Подводим итоги голосования, кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21.
Большинство пользователей Soccernews (26%) считают, что обладателем "ушастого" впервые в истории станет "Манчестер Сити".
Ненамного отстал от фаворита "Пари Сен-Жермен", в который верят 24% респондентов. А замкнул тройку мадридский "Реал" с поддержкой в 18%.
Далее следует уже вылетевшая из турнира "Бавария" (16%). После мюнхенцев расположились "Челси" (8%), "Ливерпуль" (6%), "Боруссия" и "Порту" (по 1%).
Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ "Манчестер Сити" сразится в ПСЖ, а "Реал" - с "Челси". Первые матчи пройдут 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.
Главный матч самого престижного еврокубка запланирован на 29 мая. Он состоится в Стамбуле.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4