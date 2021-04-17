Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне

Фото твиттер Zack Steffen

Подводим итоги голосования, кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21.

Большинство пользователей Soccernews (26%) считают, что обладателем "ушастого" впервые в истории станет "Манчестер Сити".

Ненамного отстал от фаворита "Пари Сен-Жермен", в который верят 24% респондентов. А замкнул тройку мадридский "Реал" с поддержкой в 18%.

Далее следует уже вылетевшая из турнира "Бавария" (16%). После мюнхенцев расположились "Челси" (8%), "Ливерпуль" (6%), "Боруссия" и "Порту" (по 1%).

Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ "Манчестер Сити" сразится в ПСЖ, а "Реал" - с "Челси". Первые матчи пройдут 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.

Главный матч самого престижного еврокубка запланирован на 29 мая. Он состоится в Стамбуле.

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