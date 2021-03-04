Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"

Подводим итоги голосования, где продолжит карьеру капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Большинство пользователей Soccernews (37%) считают, что звёздный футболист продлит с "сине-гранатовыми" истекающий летом контракт и продолжит выступать на "Камп Ноу".

Варианты с переходом в "Манчестер Сити" или ПСЖ получили практически одинаковое количество голосов - их поддержали по 22 процента опрошенных.

6% респондентов полагают, что 33-летнему аргентинцу пора в РПЛ, столько же отправляют его в МЛС или Китай.

Минимально нашими посетителями оцениваются шансы Месси вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз" (1%) или оказаться в мадридском "Реале" (2%).

Не пропустите: Лапорта рассказал, при каком условии Месси покинет "Барселону". | http://soccernews.ru