Появилось фото новой третьей формы "Баварии"

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть резервная форма мюнхенской "Баварии" в следующем сезоне.

Третий комплект "ротен" выполнен в белом цвете с красными вставками. Также на экипировке изображены Альпийские горы.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

В прошедшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии, а также дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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