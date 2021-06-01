Появилось фото новой третьей формы "Баварии"

Теги бавария мюнхен

Появилось фото новой третьей формы "Баварии"

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть резервная форма мюнхенской "Баварии" в следующем сезоне.

Третий комплект "ротен" выполнен в белом цвете с красными вставками. Также на экипировке изображены Альпийские горы.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

В прошедшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии, а также дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Бавария" договорилась о переходе хавбека сборной Германии. | http://soccernews.ru
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