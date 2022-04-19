Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить неожиданное поражение "Барселоны" от "Кадиса", феерическую победу "Реала" над "Севильей", а также победу "Атлетико" над "Эспаньолом".

"Барселона" – "Кадис" - 0:1 (0:0)

Гол: Лукас Перес, 48 - 0:1

"Севилья" – "Реал" - 2:3 (2:0)

Голы: Ракитич, 21 - 1:0, Ламела, 25 - 2:0, Родриго, 50 - 2:1, Начо, 82 - 2:2, Бензема, 90 - 2:3

"Атлетик" – "Сельта" - 0:2 (0:2)

Голы: Аспас, 11 - 0:1, Бельтран, 37 - 0:2

"Атлетико" – "Эспаньол" - 2:1 (0:0)

Голы: Карраско, 52 - 1:0, де Томас, 74 - 1:1, Карраско, 90+8 (с пенальти) - 2:1

"Гранада" – "Леванте" - 1:4 (0:1)

Голы: Дани Гомес, 17 - 0:1, Моралес, 56 (с пенальти) - 0:2, Мальса, 77 - 0:3, Кольядо, 90 - 1:3, Сольдадо, 90 - 1:4

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:0

"Эльче" - "Мальорка" - 3:0 (1:0)

Голы: Мохика, 42 - 1:0, Бигас, 58 - 2:0, Ли Кан Ин, 81 (автогол) - 3:0

"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 64 - 1:0

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2 (0:0)

Голы: Авила, 11 (с пенальти) - 0:1, Будимир, 74 - 0:2, Солер, 83 (с пенальти) - 1:2

"Хетафе" - "Вильярреал" - 1:2 (0:2)

Голы: Морено, 7 - 0:1, Тригерос, 16 - 0:2, Унал, 63 - 1:2

Положение команд: "Реал" - 75, "Барселона" - 60 (31), "Севилья", "Атлетико" - 60, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 49, "Атлетик" - 45, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 35, "Райо Вальекано" - 34, "Хетафе" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада", "Мальорка" - 29, "Леванте", "Алавес" - 25.

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