Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить неожиданное поражение "Барселоны" от "Кадиса", феерическую победу "Реала" над "Севильей", а также победу "Атлетико" над "Эспаньолом".
"Барселона" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лукас Перес, 48 - 0:1
"Севилья" – "Реал" - 2:3 (2:0)
Голы: Ракитич, 21 - 1:0, Ламела, 25 - 2:0, Родриго, 50 - 2:1, Начо, 82 - 2:2, Бензема, 90 - 2:3
"Атлетик" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 11 - 0:1, Бельтран, 37 - 0:2
"Атлетико" – "Эспаньол" - 2:1 (0:0)
Голы: Карраско, 52 - 1:0, де Томас, 74 - 1:1, Карраско, 90+8 (с пенальти) - 2:1
"Гранада" – "Леванте" - 1:4 (0:1)
Голы: Дани Гомес, 17 - 0:1, Моралес, 56 (с пенальти) - 0:2, Мальса, 77 - 0:3, Кольядо, 90 - 1:3, Сольдадо, 90 - 1:4
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:0
"Эльче" - "Мальорка" - 3:0 (1:0)
Голы: Мохика, 42 - 1:0, Бигас, 58 - 2:0, Ли Кан Ин, 81 (автогол) - 3:0
"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 64 - 1:0
"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2 (0:0)
Голы: Авила, 11 (с пенальти) - 0:1, Будимир, 74 - 0:2, Солер, 83 (с пенальти) - 1:2
"Хетафе" - "Вильярреал" - 1:2 (0:2)
Голы: Морено, 7 - 0:1, Тригерос, 16 - 0:2, Унал, 63 - 1:2
Положение команд: "Реал" - 75, "Барселона" - 60 (31), "Севилья", "Атлетико" - 60, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 49, "Атлетик" - 45, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 35, "Райо Вальекано" - 34, "Хетафе" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада", "Мальорка" - 29, "Леванте", "Алавес" - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14