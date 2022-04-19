Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги

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Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить неожиданное поражение "Барселоны" от "Кадиса", феерическую победу "Реала" над "Севильей", а также победу "Атлетико" над "Эспаньолом".

"Барселона" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лукас Перес, 48 - 0:1

"Севилья" – "Реал" - 2:3 (2:0)
Голы: Ракитич, 21 - 1:0, Ламела, 25 - 2:0, Родриго, 50 - 2:1, Начо, 82 - 2:2, Бензема, 90 - 2:3

"Атлетик" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 11 - 0:1, Бельтран, 37 - 0:2

"Атлетико" – "Эспаньол" - 2:1 (0:0)
Голы: Карраско, 52 - 1:0, де Томас, 74 - 1:1, Карраско, 90+8 (с пенальти) - 2:1

"Гранада" – "Леванте" - 1:4 (0:1)
Голы: Дани Гомес, 17 - 0:1, Моралес, 56 (с пенальти) - 0:2, Мальса, 77 - 0:3, Кольядо, 90 - 1:3, Сольдадо, 90 - 1:4

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:0

"Эльче" - "Мальорка" - 3:0 (1:0)
Голы: Мохика, 42 - 1:0, Бигас, 58 - 2:0, Ли Кан Ин, 81 (автогол) - 3:0

"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 64 - 1:0

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2 (0:0)
Голы: Авила, 11 (с пенальти) - 0:1, Будимир, 74 - 0:2, Солер, 83 (с пенальти) - 1:2

"Хетафе" - "Вильярреал" - 1:2 (0:2)
Голы: Морено, 7 - 0:1, Тригерос, 16 - 0:2, Унал, 63 - 1:2

Положение команд: "Реал" - 75, "Барселона" - 60 (31), "Севилья", "Атлетико" - 60, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 49, "Атлетик" - 45, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 35, "Райо Вальекано" - 34, "Хетафе" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада", "Мальорка" - 29, "Леванте", "Алавес" - 25.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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