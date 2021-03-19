Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта

Теги арсенал лондонтоттенхэмдинамо киевшахтер донецкманчестер юнайтед

Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

18 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Выступления в еврокубках прекратили украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", которые вылетели от "Ромы" и "Вильярреала" соответственно. "Тоттенхэм" неожиданно с крупным счетом проиграл загребскому "Динамо" и также вылетел. "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Милана" благодаря выездной победе.

"Мольде" Норвегия – "Гранада" Испания - 2:1 (1:0) - первый матч - 0:2
Голы: Вальехо, 29 (автогол) - 1:0, Сольдадо, 72 - 1:1, Хестад, 90 (с пенальти) - 2:1

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:3
Голы: Майораль, 48 - 0:1, Мораес, 59 - 1:1, Майораль, 72 - 1:2

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0) - первый матч - 3:1
Гол: Эль-Араби, 51 - 0:1

"Динамо" Загреб Хорватия – "Тоттенхэм" Англия - 3:0 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: Оршич, 62 - 1:0, Оршич, 2:0 – 82, Оршич, 106 - 3:0

"Милан" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Погба, 48 - 0:1

"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0
Голы: Жерар Морено, 13 - 1:0, Жерар Морено, 36 - 2:0 

"Рейнджерс" Шотландия – "Славия" Чехия - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Олайинка, 14 - 0:1, Станчу, 74 - 0:2

"Янг Бойз" Швейцария – "Аякс" Нидерланды - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:3
Голы: Нерес, 20 - 0:1, Тадич, 49 (с пенальти) - 0:2

Не пропустите: "Спартак" разгромил "Урал" и сократил отставание от "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вильярреал" уверенно прошел киевское "Динамо" в Лиге Европы

"Вильярреал" уверенно прошел киевское "Динамо" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов