Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

18 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Выступления в еврокубках прекратили украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", которые вылетели от "Ромы" и "Вильярреала" соответственно. "Тоттенхэм" неожиданно с крупным счетом проиграл загребскому "Динамо" и также вылетел. "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Милана" благодаря выездной победе.

"Мольде" Норвегия – "Гранада" Испания - 2:1 (1:0) - первый матч - 0:2

Голы: Вальехо, 29 (автогол) - 1:0, Сольдадо, 72 - 1:1, Хестад, 90 (с пенальти) - 2:1

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:3

Голы: Майораль, 48 - 0:1, Мораес, 59 - 1:1, Майораль, 72 - 1:2

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0) - первый матч - 3:1

Гол: Эль-Араби, 51 - 0:1

"Динамо" Загреб Хорватия – "Тоттенхэм" Англия - 3:0 (0:0) - первый матч - 0:2

Голы: Оршич, 62 - 1:0, Оршич, 2:0 – 82, Оршич, 106 - 3:0

"Милан" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:1

Гол: Погба, 48 - 0:1

"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: Жерар Морено, 13 - 1:0, Жерар Морено, 36 - 2:0

"Рейнджерс" Шотландия – "Славия" Чехия - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Олайинка, 14 - 0:1, Станчу, 74 - 0:2

"Янг Бойз" Швейцария – "Аякс" Нидерланды - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:3

Голы: Нерес, 20 - 0:1, Тадич, 49 (с пенальти) - 0:2

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