Правозащитник Пятницкий: "Нужно лишить гражданства России футболистов за майки с антироссийскими лозунгами"



Правозащитник Павел Пятницкий посоветовал лишить российского гражданства футболистов кутаисского "Торпедо" Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые приняли участие в матче чемпионата Грузии в футболках с антироссийским лозунгом.

"Нужно вводить соответствующую норму в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит", - написал Пятницкий в твиттере.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

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