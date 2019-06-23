Правозащитник Пятницкий: "Нужно лишить гражданства России футболистов за майки с антироссийскими лозунгами"

3 Теги россиягрузия

Правозащитник Пятницкий: "Нужно лишить гражданства России футболистов за майки с антироссийскими лозунгами"
Правозащитник Павел Пятницкий посоветовал лишить российского гражданства футболистов кутаисского "Торпедо" Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые приняли участие в матче чемпионата Грузии в футболках с антироссийским лозунгом.

"Нужно вводить соответствующую норму в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит", - написал Пятницкий в твиттере.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Не пропустите: Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Вахтанги неувиновны...

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Крош
Крош

Это обязательно

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну это кстати правильно. Имбицилы участвуют в подобном, имея гражданство " агрессора". Совсем кукухой поехали?

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