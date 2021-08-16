"Предатель продан": фанаты "Интера" испортили граффити с Лукаку

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"Предатель продан": фанаты "Интера" испортили граффити с Лукаку

Фото твиттер Ромелу Лукаку

Группа болельщиков миланского "Интера" болезненно восприняла уход из клуба нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, что бельгиец вернулся в "Челси" за 115 миллионов евро.

После этого неизвестные фанаты "нерадзурри" испортили граффити с изображением футболиста, закрасив его белой краской и сделав надпись: "Предатель продан".

28-летний Лукаку выступал за "Интер" на протяжении двух сезонов, сыграл 95 матчей, забил 64 гола и сделал 16 ассистов. 

Не пропустите: Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси". | http://soccernews.ru
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