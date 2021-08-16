"Предатель продан": фанаты "Интера" испортили граффити с Лукаку
Группа болельщиков миланского "Интера" болезненно восприняла уход из клуба нападающего Ромелу Лукаку.
Напомним, что бельгиец вернулся в "Челси" за 115 миллионов евро.
После этого неизвестные фанаты "нерадзурри" испортили граффити с изображением футболиста, закрасив его белой краской и сделав надпись: "Предатель продан".
Romelu #Lukaku a publié un long message d’adieu aux tifosi de l’#Inter aujourd’hui pour expliquer son choix de partir à Chelsea. Mais le tag de son altercation avec Ibra (juste a côté de San Siro) a été vandalisé à Milan : “Traître vendu”. pic.twitter.com/ICEweTprca— GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 15, 2021
28-летний Лукаку выступал за "Интер" на протяжении двух сезонов, сыграл 95 матчей, забил 64 гола и сделал 16 ассистов.
Не пропустите: Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси". | http://soccernews.ru
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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