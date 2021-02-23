Президент Аргентины заказал у Месси самолет за 160 тысяч долларов

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Президент Аргентины заказал у Месси самолет за 160 тысяч долларовПрезидент Аргентины Альберто Фернандес заказал самолет у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Сумма, уплаченная за аренду борта на 4 дня, составила 160 тысяч долларов, сообщает Marca.

Самолет был необходим для того, чтобы президент мог присутствовать на праздновании 200-летия независимости Мексики.

Именно авиалайнер форварда был выбран потому, что полностью соответствовал всем требованиям безопасности по профилактике коронавируса.

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