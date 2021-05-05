Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат

1 Теги фифаджанни инфантино

Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплатФото: инстграм ФИФА/Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о необходимости реформ в футболе.

"В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе", — цитирует Инфантино Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe.

"ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, потому что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам", — добавил Инфантино.

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