Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат

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Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о необходимости реформ в футболе.

"В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе", — цитирует Инфантино Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe.

"ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, потому что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам", — добавил Инфантино.

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