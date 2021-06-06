Президент "Интера" назвал причины ухода Конте

Теги интер миланантонио конте

Президент "Интера" назвал причины ухода КонтеФото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

Президент "Интера" Стивен Чжанг назвал причины, по которым Антонио Конте ушел с поста главного тренера команды.

"Мы с первого дня работы в клубе считали, что Конте — лучший тренер для нашего проекта. Два года назад мы наконец смогли привести его в клуб. Я был убежден, что Конте — тренер-победитель. Я остаюсь при этом мнении и сейчас. По этой причине мы серьезно вкладывались в Конте и команду последние два года. Прошлым летом пандемия сильно повлияла на финансовую сторону, но мы продолжали поддерживать Конте, будучи уверенными в том, что выиграем чемпионат. Так и случилось, но сейчас финансовая ситуация стала еще хуже. Мы должны сократить расходы и контролировать риски. Это, конечно же, влияет на трансферную стратегию.

У нас с Конте были разные взгляды на работу на трансферном рынке, это и привело к расставанию. Конте — тренер топ-уровня, но я, как президент, должен думать и о стабильности клуба", — приводит Gazzetta dello Sport слова Чжанга.

Напомним, что "Интер" выиграл чемпионат Италии по итогам сезона-2020/21. Антонио Конте покинул пост главного тренера по окончании сезона. Его место занял Симоне Индзаги, который ранее работал в "Лацио".

Также не пропустите: Вейналдум выбрал "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов