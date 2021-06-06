Президент "Интера" назвал причины ухода Конте
Фото: инстаграм Конте/Автор неизвестен
Президент "Интера" Стивен Чжанг назвал причины, по которым Антонио Конте ушел с поста главного тренера команды.
"Мы с первого дня работы в клубе считали, что Конте — лучший тренер для нашего проекта. Два года назад мы наконец смогли привести его в клуб. Я был убежден, что Конте — тренер-победитель. Я остаюсь при этом мнении и сейчас. По этой причине мы серьезно вкладывались в Конте и команду последние два года. Прошлым летом пандемия сильно повлияла на финансовую сторону, но мы продолжали поддерживать Конте, будучи уверенными в том, что выиграем чемпионат. Так и случилось, но сейчас финансовая ситуация стала еще хуже. Мы должны сократить расходы и контролировать риски. Это, конечно же, влияет на трансферную стратегию.
У нас с Конте были разные взгляды на работу на трансферном рынке, это и привело к расставанию. Конте — тренер топ-уровня, но я, как президент, должен думать и о стабильности клуба", — приводит Gazzetta dello Sport слова Чжанга.
Напомним, что "Интер" выиграл чемпионат Италии по итогам сезона-2020/21. Антонио Конте покинул пост главного тренера по окончании сезона. Его место занял Симоне Индзаги, который ранее работал в "Лацио".
Также не пропустите: Вейналдум выбрал "ПСЖ". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Мирзова высказался о будущем игрока в "Спартаке"
-
Щесны отреагировал на информацию о возможном уходе из "Ювентуса"
-
Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека
-
Экс-арбитр Сухина отреагировал на свое увольнение из "Локомотива"
-
Жена Жиркова отреагировала на слухи о скором завершении карьеры Юрия
-
Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино
-
"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с 2018 года
-
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
-
Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020
-
"Аталанта" нацелилась на голландца, которым интересовался "Спартак"
-
2
Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020
-
Белорусский тренер Шпилевский возглавит клуб из Германии
-
Ребров: "Я никому не пожелаю того, что пережил за последние 2 недели"
-
У Путина высказались о возможном матче Россия - Украина на Евро-2020
-
Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Фенербахче"
-
"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом
-
Сафонов прокомментировал конкуренцию среди вратарей сборной России
-
Уткин высказался о скандале с новой формой сборной Украины
-
Испанский клуб хочет арендовать форварда киевского "Динамо" Соля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18