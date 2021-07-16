Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу

Фото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что поддерживает некоторые детали в европейской Суперлиге.

"Я согласен с Суперлигой в вопросах, которые касаются управления. Я об этом говорил и "Реалу", и "Барселоне". Если коротко, то я думаю, что клубы должны иметь большее влияние в плане принятия решений.

Например, вопросы, связанные с телевизионными правами, решает группа из шести субъектов, пять из которых – клубы. Это следует изменить. Конечно, клубы – это сердце футбола. Но я критикую топ-клубы за то, что они заявляют: "Мы тут главные, а остальным дадим денег в качестве милостыни". В этом вопросе УЕФА надо принять меры, и Чеферину я об этом говорил", – приводит слова Тебаса Marca.

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