Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу
Фото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что поддерживает некоторые детали в европейской Суперлиге.
"Я согласен с Суперлигой в вопросах, которые касаются управления. Я об этом говорил и "Реалу", и "Барселоне". Если коротко, то я думаю, что клубы должны иметь большее влияние в плане принятия решений.
Например, вопросы, связанные с телевизионными правами, решает группа из шести субъектов, пять из которых – клубы. Это следует изменить. Конечно, клубы – это сердце футбола. Но я критикую топ-клубы за то, что они заявляют: "Мы тут главные, а остальным дадим денег в качестве милостыни". В этом вопросе УЕФА надо принять меры, и Чеферину я об этом говорил", – приводит слова Тебаса Marca.
Также не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить Бареллу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"
-
"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима Диаса
-
Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу
-
"Ливерпуль" хочет купить Бареллу
-
Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
-
Агент Барриоса высказался о будущем футболиста
-
Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" интересуется форвардом "Челси"
-
"Наполи" продлил контракт с Ди Лоренцо
-
2
"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон
-
1
"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео)
-
Букайо Сака высказался о расизме в футболе
-
1
Клубам Серии А запретят использовать зеленую форму
-
"Вулверхэмптон" подписал нового голкипера
-
ПСЖ сделал несколько предложений Тео Эрнандесу
-
Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали"
-
Вильям Салиба перешел в "Марсель"
-
1
Гильерме - новый капитан "Локомотива" (фото)
-
1
Директор "Спартака" прокомментировал информацию об интересе клуба к игроку "Бенфики"
-
Лингард может перейти в топ-клуб Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14