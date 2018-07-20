Президент ПСЖ исключил продажу Мбаппе и Неймара

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Президент ПСЖ исключил продажу Мбаппе и Неймара

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал игру Килиана Мбаппе и Неймара на ЧМ-2018.

"Футболисты ПСЖ отлично выступили на мундиале. Бразилия была под давлением, зато Франция проделала фантастическую работу и заслуженно победила. Мбаппе выступил великолепно и Неймар был хорош, несмотря на повреждение. Он отдал все силы.

У Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения, а остальное - просто домыслы журналистов. Они с удовольствием играют вместе. Понятно, что они не продаются" - приводит слова президента AS.

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