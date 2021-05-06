Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара

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Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара Фото: Твиттер @neymarjr

ПСЖ не намерен расставаться с форвардом Неймаром.

Как сообщает Catalunya Radio, в ПСЖ считают, что интерес "Барселоны" к бразильцу мешает переговорам о продлении контракта с футболистом.

Поэтому президент клуба Нассер Аль-Хелаифи отправил "Барсе" сообщение, в котором попросил оставить Неймара в покое.

Соглашение Неймара с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне на счету бразильца 15 голов и 6 ассистов в 27 играх.

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