Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара
Фото: Твиттер @neymarjr
ПСЖ не намерен расставаться с форвардом Неймаром.
Как сообщает Catalunya Radio, в ПСЖ считают, что интерес "Барселоны" к бразильцу мешает переговорам о продлении контракта с футболистом.
Поэтому президент клуба Нассер Аль-Хелаифи отправил "Барсе" сообщение, в котором попросил оставить Неймара в покое.
Соглашение Неймара с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне на счету бразильца 15 голов и 6 ассистов в 27 играх.
Читайте также: "Барса" хочет подписать Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Определились финалисты Лиги Чемпионов
-
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 мая
-
Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара
-
В "Спартаке" назвали критерии при выборе нового тренера
-
"Реал" после ухода Роналду не может выйти в финал Лиги Чемпионов 3-й сезон кряду
-
Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
"Интер" и "Ювентус" вступили в борьбу за защитника "Аталанты"
-
Отец Влашича громко высказался о будущем своего сына в ЦСКА
-
Клубы из одной страны в 8-й раз сыграют в финале Лиги Чемпионов
-
Определились финалисты Лиги Чемпионов
-
1
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков
-
УЕФА определился с количеством зрителей на финале Лиги Чемпионов
-
"Боруссия" Дортмунд нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
-
Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ
-
ПСЖ хочет вернуть Орье
-
Моуринью назвал "Роме" первую трансферную цель на лето
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"
-
АПЛ назвала дату проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13