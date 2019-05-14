Приложение 1xbet для iOS стало не доступно для скачивания с сайта БК

14 мая около 01:00 ночи у всех пользователей букмекерской конторы 1xbet перестало запускаться мобильное приложение для операционной системы iOS. Изначально это было связанно с тем, что у приложения 1xbet для iOS поменялся разработчик: ранее был ООО «Контраст» теперь “Niteks, OOO”. После чего пользователи начали видеть ошибку «не удается проверить программу». Эта проблема решалась переустановкой мобильного приложения 1xbet для iOS с официального магазина Apple App Store или же через ссылку на скачивания установочного файла на официальном сайте букмекерской конторы.

Проблема первого способа заключается в том, что приложения 1xbet удалено из русской версии магазина App Store, и у пользователей из РФ нет возможности официально установить программное обеспечения под iOS. Второй же способ работал до черной даты для всех пользователей АйОС - 14 мая. С сегодняшнего дня компания Apple запретила установку сторонних приложений на все устройства под управлением iOS.

На сегодня, 14 мая, не существует способа установить приложение 1xbet на iPhone или другие устройства с iOS напрямую.

Как теперь совершать ставки на спорт пользователям iOS? Есть только 2 рабочих варианта:

Установить из магазина приложений Apple

Установить приложение 1xbet на iOS из сервиса AppStore.:

Перейдите в настройки вашего Айфона

Зайдите в раздел iTunes Store

Далее нажмите на ваш apple id с электронной почтой

Перейдите в «Просмотреть»

Дальше нужно провести обычные действия, через поиск найти нужно приложение, и установить его на смартфон.

Мобильная версия 1xbet

И второй способ совершать ставки в 1xbet на iOS устройствах – это мобильная версия сайта. Она ничем по функционалу не уступает приложению. Вы сможете делать все теже ставки на Live, пре-матч и пользоваться другими сервисами букмекера.

Какой из этих двух вариантов вам больше подойдет, выбирайте сами. Мы бы вам не рекомендовали искать где можно скачать приложение 1xbet на iOS не из App Store, так как сейчас это не возможно. Самый правильный выбор, это воспользоваться мобильной версией сайта, и ждать, когда букмекер решить данную проблему.