Прогнозируемый победитель и достойное выступление ЦСКА: итоги Лиги Европы

Как и в прошлом сезоне, нынешний розыгрыш Лиги Европы остался за очевидным фаворитом, коим после своего неожиданного понижения из Лиги Чемпиона стал мадридский "Атлетико". С самого начала в турнире принимало участие два российских клуба - "Локомотив" и "Зенит". Уже в плей-офф к ним присоединились ЦСКА и "Спартак". Самые большие надежды отечественные болельщики связывали именно с питерским клубом, потому как команда на групповом этапе не проиграла ни одного матча, выйдя из группы с рекордными 16 очками, но, к сожалению, в плей-офф не задалось. Подопечные Роберто Манчини вылетели уже на стадии 1/8 финала, споткнувшись о "РБ Лейпциг".

"Локомотив" в целом не в чем упрекнуть. Команда Юрия Семина провела достойную еврокампанию. "Железнодорожникам" не повезло в 1/8 финала попасть на будущего победителя "Атлетико", у которого шансов выиграть практически не было. "Спартак" же полностью провалился, в первом же матче с "Атлетиком" дома уступив 1:3. Такой большой гандикап отыграть не удалось. А вот ЦСКА - самый успешный российский клуб в нынешнем евросезоне. Чего только стоит потрясающая победа над "Лионом". Но об этом чуть позже.

Борьба в плей-офф

Как обычно это бывает, самая горячая пора в Лиге Европы началась с четвертьфинала. До этой стадии, прямо скажем, данный турнир мало кому интересен, потому как через сито 1/16 и 1/8 просеиваются так называемые "случайные пассажиры". Все четвертьфинальные поединки получились потрясающими. В трех из четырех встреч было забито много голов и в стольких же интрига держалась до самого конца. Матчи на полуфинальной стадии прошли в относительно упорной борьбе, где в итоге все равно фавориты взяли верх. С точки зрения накала, немного разочаровал финал, но, честно говоря, все закончилось именно так, как должно было закончиться, ибо "Атлетико" и "Марсель" – команды абсолютно из разных лиг. Здесь будет уместно сравнить с прошлогодним финалом, когда юным ребятам из "Аякса" довелось противостоять именитым, титулованным и опытным футболистам "Манчестер Юнайтед".

Бомбардиры

Чиро Иммобиле ("Лацио") и Ариц Адурис ("Атлетик") - 9 голов

Первое место в списке лучших бомбардиров разделено между двумя футболистами Чиро Иммобиле и Арицем Адурисем. Оба забили по девять голов. При этом, несмотря на то, что "Лацио" зашел чуть дальше "Атлетика" баскский ветеран провел на один матч больше итальянца. Иммобиле проводит фантастический сезон с точки зрения бомбардирских показателей. 28-летний нападающий римлян имеет все шансы, чтобы стать лучшим голеадором сезона в Серии А, до конца претендуя на европейскую "Золотую бутсу". Ветеран Адурис уже не так щедр на голы в Ла Лиге, но по-прежнему дееспособен в еврокубках. Из сезона в сезон Ариц является украшением Лиги Европы, заставляя всех восхищаться своим профессионализмом. Жуниор Мораес ("Динамо" Киев) – 7 голов

В компании среди признанных бомбардиров Чиро Иммобиле и Арица Адуриса затесался без пяти минут бывший нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес. Украинский клуб дошел до стадии 1/8 финала, уступив "Лацио", но проведя относительно неплохо групповой раунд, где бразильский форвард отличился шестью голами, он прибавил еще один мяч в плей-офф, когда потрясающим образом забил в ворота Стракоши на "Олимпико" в Риме.

Очарования

"Зальцбург"

Безусловно, одним из главных очарований прошедшего розыгрыш Лиги Европы стал австрийский "Зальцбург", который вдруг добрался аж до стадии полуфинала, где в сверхконкурентном сражении уступил "Марселю". Любопытно, но до этого "быки" выиграли группу, где позади них расположились именно "провансальцы". Надолго запомниться их потрясающая дуэль с "Лацио" в четвертьфинале, когда по ходу ответного поединка подопечные Марко Розе в течение всего нескольких минут перевернули все с ног на голову, сподобившись на триумфальный камбэк.

ЦСКА

Было бы неправильно не отметить выступления ЦСКА в прошедшем розыгрыше Лиги Европы. Москвичи, в общем-то, достойно провели и без турбулентности отыграли в Лиге Чемпионов, но опустившись в турнир рангом пониже, "красно-синие" выжали из себя максимум. Речь идет, прежде всего, о дуэли в 1/8 финала против "Лиона", который очень стремился сыграть в финале на родном стадионе. После провального первого матча в столице России, уже никто не ставил на армейцев, но Виктору Гончаренко удалось настроить собственных подопечных и те во Франции просто шокировали "львов", победив со счетом 3:2. В четвертьфинале ЦСКА не повезло получить в соперники "Арсенал", но опять-таки после очень плохо старта, команде под конец удалось сохранить лицо и достойно завершить выступления в еврокубках.

Димитри Пайе

Настоящей жемчужиной Лиги Европы стал капитан "Марселя" Димитри Пайе. Пожалуй, во многом именно благодаря ему команда Руди Гарсии дошла настолько далеко. Пайе – как локомотив тащил на себе команду по всей дистанции, именно его голы и голевые передачи приходились в самые ответственный и нужный момент. Жаль только, что не удалось проявить себя в финале ввиду быстро полученной травме.

Разочарования

"Боруссия" Дортмунд

Дортмундскую "Боруссию" можно вполне себе считать разочарованием не только в рамках Лиги Европы, но и в целом всего прошедшего сезона. Опустившись из Лиги Чемпионов в турнир рангом ниже, па стадии 1/16 финала "шмели" еще кое-как на ободах прошли "Аталанту", но уже в следующем раунде безвольно капитулировали перед "Зальцбургом". И самое удивительно во всей истории, связанной с немецким клубом, что все справедливо, как никогда. "Боруссия" была очень плоха в этом году во всех компонентах.

"Эвертон"

Так же, как "Боруссия" комплексно по сезону разочаровал и "Эвертон". Лихо скупившись прошлым летом, англичане не думали сливать Лигу Европы, а желали побороться на два фронта. Но в итоге нигде не срослось. Еще на групповой стадии "ириски" с треском провалились, в шести матчах набрав всего четыре очка.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико")

Защита: Штефан Ляйнер ("Зальцбург"), Диего Годин ("Атлетико"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Джордан Амави ("Марсель")

Полузащита: Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Димитри Пайе ("Марсель")

Нападение: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Чиро Иммобиле ("Лацио")

Сборная сезона по версии Whoscored

Богдан Архипенко

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