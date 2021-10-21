Прокурор определился с наказанием для Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Фото: инстаграм Карима Бензема

В Версале началось судебное заседание по делу о шантаже Матье Вальбуэна интимным видео со стороны нападающего "Реала" Карима Бензема.

Как сообщает GFFN, прокурор просит для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.

Отметим, что максимальное наказание по этому делу - пять лет тюрьмы.

Инцидент между Бензема и Вальбуэна произошел в 2015 году. Из-за этого Бензема до текущего года не вызывался в сборную Франции.

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