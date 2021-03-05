Промес: "Готов быть матадором в матче с "Краснодаром"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Когда уезжал из "Севильи" в "Аякс", улицы города как раз готовили к прогону быков. Интересный обычай. В воскресенье к нам как раз приедут "быки". И это отлично, готов быть матадором! За "Краснодар" играет партнёр по сборной Вильена? Хороший парень, мы дружим. Я активно рекламировал ему Россию, когда он вёл переговоры с "Краснодаром". Но сейчас сказал ему, что в воскресенье он приедет в мой дом, где будут работать мои правила", - сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

"Спартак" примет "Краснодар" 7 марта в 19:00 по московскому времени.

"Красно-белые" по итогам 20 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "быки" - восьмое.

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