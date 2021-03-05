Промес назвал футболиста, которого вернул бы в "Спартак"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес рассказал, кого из чемпионского состава "красно-белых" 2017 года он хотел бы вернуть в команду.
"Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! - и ты выиграл. В команде должны быть волшебники. "Спартак" два года не забивает прямыми ударами со штрафных? Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках", - сказал 29-летний голландец.
Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в "Бэйцзин Гоань" суммарно за 15 миллионов евро.
В составе российской команды бразильский хавбек забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 98 матчах.
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