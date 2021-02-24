Промес - об уголовном деле: "Правда восторжествует"

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Промес - об уголовном деле: "Правда восторжествует"Хавбек "Спартака" Квинси Промес попрощался с болельщиками "Аякса" после ухода из клуба и прокомментировал уголовное дело, возбужденное на против него в Нидерландах.

"В последнее время вокруг меня было много негатива, обо мне много писали в СМИ по поводу этого случая с ножом.

Если честно, я был в шоке. Я оказался в ситуации, когда не могу много говорить об этом. Но уверен, что правда восторжествует. Жаль, что некоторые уже сформировали мнение по этому вопросу. Я  считаю это несправедливым, мне очень сложно.

Я буду очень скучать по Амстердаму. Я вырос на улицах этого города. Тут мой дом, и я всегда буду возвращаться сюда. Считаю, что "Аякс" прекрасный клуб, в котором можно выступать на протяжении всей карьеры футболиста. Я слишком мало поиграл тут, но рад, что у меня была возможность проявить себя.

Я покидаю "Аякс", но этот клуб останется в моих мыслях. Я всегда буду следить за результатами команды. Я ухожу, но навсегда останусь болельщиком команды", – заявил Промес.

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