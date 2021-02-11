Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак"

Стала известна причина отсутствия вингера Квинси Промеса в заявке "Аякса" на матч Кубка Нидерландов против ПСВ.

Напомним, что игра состоялась в среду и завершилась победой амстердамской команды со счётом 2:1.

"Квинси пока остаётся с нами, но у него есть желание уйти в "Спартак". Поэтому мы решили не включать его в заявку на матч с ПСВ. Если он не покинет команду, то останется её частью, но сейчас у меня нет точной информации по поводу его будущего", - сказал главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

Ранее спортивный директор столичного клуба Марк Овермарс подтвердил, что Промес близок к уходу, поскольку потерял место в основном составе.

Голландец выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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