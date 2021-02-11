Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак"
Стала известна причина отсутствия вингера Квинси Промеса в заявке "Аякса" на матч Кубка Нидерландов против ПСВ.
Напомним, что игра состоялась в среду и завершилась победой амстердамской команды со счётом 2:1.
"Квинси пока остаётся с нами, но у него есть желание уйти в "Спартак". Поэтому мы решили не включать его в заявку на матч с ПСВ. Если он не покинет команду, то останется её частью, но сейчас у меня нет точной информации по поводу его будущего", - сказал главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.
Ранее спортивный директор столичного клуба Марк Овермарс подтвердил, что Промес близок к уходу, поскольку потерял место в основном составе.
Голландец выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
Не пропустите: Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23