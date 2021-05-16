Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании

Теги барселонареал мадридатлетико мадрид

Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании

В чемпионате Испании завершились матчи 37-го тура. "Барселона" неожиданно проиграла дома "Сельте". "Атлетико" одержал тяжелейшую домашнюю победу над "Осасуной". "Реал" в гостях добыл трудную победу над "Атлетиком".

Результаты 37-го тура Ла Лиги

"Барселона" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Санти Мина, 38 - 1:1, Санти Мина, 89 - 1:2

"Атлетико" – "Осасуна" - 2:1 (0:0)
Голы: Будимир, 75 - 0:1, Лоди, 82 - 1:1, Суарес, 88 - 2:1

"Атлетик" – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Начо, 68 - 0:1

"Алавес" – "Гранада" - 4:2 (2:1)
Голы: Пере Понс, 8 - 1:0, Дуарте, 21 - 2:0, Молина, 31 - 2:1, Пуэртас, 63 - 2:2, Хоселу, 66 - 3:2, Риоха, 72 - 4:2

"Вильярреал" – "Севилья" - 4:0 (1:0)
Голы: Бакка, 34 - 1:0, Бакка, 47 - 2:0, Жерар Морено, 66 - 3:0, Бакка, 79 - 4:0

"Валенсия" – "Эйбар" - 4:1 (3:1)
Голы: Гедеш, 3 - 1:0, Солер, 19 - 2:0, Солер, 30 - 3:0, Хиль, 38 - 3:1, Гедеш, 49 - 4:1

"Реал Сосьедад" – "Вальядолид" - 4:1 (4:0)
Голы: Исак, 6 - 1:0, Исак, 16 - 2:0, Сильва, 28 - 3:0, Янузай, 35 (с пенальти) - 4:0, Маркос Андре, 82 - 4:1

"Кадис" – "Эльче" - 1:3 (1:0)
Голы: Хосе Мари, 15 (с пенальти) - 1:0, Милья, 58 - 1:1, Диего Гонсалес, 64 - 1:2, Фидель, 88 - 1:3

"Хетафе" – "Леванте" - 2:1 (1:1)
Голы: Аленья, 13 - 1:0, Мелеро, 30 - 1:1, Кубо, 84 - 2:1

"Бетис" – "Уэска" - 1:0 (0:0)
Гол: Иглесиас, 57 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: "Атлетико" - 83, "Реал" - 81, "Барселона" - 76, "Севилья" - 74, "Реал Сосьедад" - 59, "Бетис", "Вильярреал" - 58, "Сельта" - 53, "Атлетик" - 46, "Гранада" - 45, "Осасуна" - 44, "Кадис" - 43, "Валенсия" - 42, "Леванте" - 40, "Алавес" - 38, "Хетафе" - 37, "Уэска", "Эльче" - 33, "Вальядолид" - 31, "Эйбар" - 30.

Не пропустите: "Реал" ведет переговоры с Аллегри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов