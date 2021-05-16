Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании
В чемпионате Испании завершились матчи 37-го тура. "Барселона" неожиданно проиграла дома "Сельте". "Атлетико" одержал тяжелейшую домашнюю победу над "Осасуной". "Реал" в гостях добыл трудную победу над "Атлетиком".
Результаты 37-го тура Ла Лиги
"Барселона" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Санти Мина, 38 - 1:1, Санти Мина, 89 - 1:2
"Атлетико" – "Осасуна" - 2:1 (0:0)
Голы: Будимир, 75 - 0:1, Лоди, 82 - 1:1, Суарес, 88 - 2:1
"Атлетик" – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Начо, 68 - 0:1
"Алавес" – "Гранада" - 4:2 (2:1)
Голы: Пере Понс, 8 - 1:0, Дуарте, 21 - 2:0, Молина, 31 - 2:1, Пуэртас, 63 - 2:2, Хоселу, 66 - 3:2, Риоха, 72 - 4:2
"Вильярреал" – "Севилья" - 4:0 (1:0)
Голы: Бакка, 34 - 1:0, Бакка, 47 - 2:0, Жерар Морено, 66 - 3:0, Бакка, 79 - 4:0
"Валенсия" – "Эйбар" - 4:1 (3:1)
Голы: Гедеш, 3 - 1:0, Солер, 19 - 2:0, Солер, 30 - 3:0, Хиль, 38 - 3:1, Гедеш, 49 - 4:1
"Реал Сосьедад" – "Вальядолид" - 4:1 (4:0)
Голы: Исак, 6 - 1:0, Исак, 16 - 2:0, Сильва, 28 - 3:0, Янузай, 35 (с пенальти) - 4:0, Маркос Андре, 82 - 4:1
"Кадис" – "Эльче" - 1:3 (1:0)
Голы: Хосе Мари, 15 (с пенальти) - 1:0, Милья, 58 - 1:1, Диего Гонсалес, 64 - 1:2, Фидель, 88 - 1:3
"Хетафе" – "Леванте" - 2:1 (1:1)
Голы: Аленья, 13 - 1:0, Мелеро, 30 - 1:1, Кубо, 84 - 2:1
"Бетис" – "Уэска" - 1:0 (0:0)
Гол: Иглесиас, 57 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: "Атлетико" - 83, "Реал" - 81, "Барселона" - 76, "Севилья" - 74, "Реал Сосьедад" - 59, "Бетис", "Вильярреал" - 58, "Сельта" - 53, "Атлетик" - 46, "Гранада" - 45, "Осасуна" - 44, "Кадис" - 43, "Валенсия" - 42, "Леванте" - 40, "Алавес" - 38, "Хетафе" - 37, "Уэска", "Эльче" - 33, "Вальядолид" - 31, "Эйбар" - 30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14