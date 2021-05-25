Прядкин объяснил, почему в РПЛ не будет раунда плей-офф

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Президент РПЛ Сергей Прядкин назвал причину отказа от введения раунда плей-офф в лиге.

"Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают. Хотя было предложение от ряда наших ведущих клубов о плей-офф, но мы не можем его никуда разместить с учётом реформы Лиги Чемпионов, у нас просто нет окон, куда это можно вставить. Будут дополнительные сведения, информация о шагах – мы её доведём до всех", - сказал Прядкин.

Напомним, что Лига Чемпионов в новом форме начнёт проводиться с сезона 2024/25. Реформа подразумевает увеличение количества матчей.

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