ПСЖ готовит предложение по Хакими

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ПСЖ готовит предложение по Хакими

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

ПСЖ хочет заполучить правого защитника миланского "Интера" Ашрафа Хакими, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане готовы заплатить за фулбека 30 миллионов евро и включить в сделку хавбека Леандро Паредеса.

Также на 22-летнего марокканца претендует мюнхенская "Бавария".

В минувшем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 45 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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