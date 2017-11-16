ПСЖ хочет воссоединить связку Месси и Неймара

Французский ПСЖ следит за ситуацией с продлением контракта каталонской "Барселоной" со своим ведущим бомбардиром Лионелем Месси.

Как информирует El Chiringuito, руководство парижан будет заинтересовано в подписании 30-летнего аргентинца, если тот в итоге так и не подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".

Напомним, нынешний контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2018-го года.

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