ПСЖ хочет воссоединить связку Месси и Неймара

Теги барселоналионель мессипсж

ПСЖ хочет воссоединить связку Месси и НеймараФранцузский ПСЖ следит за ситуацией с продлением контракта каталонской "Барселоной" со своим ведущим бомбардиром Лионелем Месси.

Как информирует El Chiringuito, руководство парижан будет заинтересовано в подписании 30-летнего аргентинца, если тот в итоге так и не подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".

Напомним, нынешний контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2018-го года.

Не пропустите: Месси хочет, чтобы "Барселона" рассталась с пятью игроками. | soccernews.ru

комментарии
ты

дурак

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я

а как же военные песни руководства путалонского клуба о том что уже все подписано, скоро будут фотографии процесса. клоуны да и только

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