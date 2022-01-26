ПСЖ нацелился на Ндомбеле

Фото: инстаграм Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Впрочем, для трансфера Ндомбеле ПСЖ нужно избавиться от одного из своих полузащитников, но никто из них не хочет уходить.

В нынешнем сезоне 25-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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