ПСЖ нацелился на Ндомбеле
Фото: инстаграм Танги Ндомбеле/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Впрочем, для трансфера Ндомбеле ПСЖ нужно избавиться от одного из своих полузащитников, но никто из них не хочет уходить.
В нынешнем сезоне 25-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд"
-
Зюле близок к договоренности с новым клубом
-
ПСЖ нацелился на Ндомбеле
-
"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"
-
Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"
-
"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"
-
"Интер" близок к трансферу экс-форварда "Локомотива"
-
Экс-жена Малафеева купила квартиру через два месяца после развода
-
Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому"
-
Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время
-
"Ювентус" может серьезно наказать Аарона Рэмзи
-
Деспотович может перейти в тульский "Арсенал"
-
"Ньюкасл" предложил огромную сумму за полузащитника "Лиона"
-
Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"
-
"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"
-
Президент "Динамо" Киев рассказал, почему не продал Супрягу в Серию А
-
"Шахтер" готов заплатить 10 миллионов евро за 16-летнего таланта
-
Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"
-
Рэшфорда и Лингарда раскритиковали за фото со скандальным певцом
-
"Бавария" намерена подписать защитника сборной Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18