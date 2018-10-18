ПСЖ определился с заменой для Неймара

ПСЖ определился с заменой для своего ведущего форварда Неймара, который хочет вернуться в "Барселону".

Как сообщает AS, в случае ухода звёздного бразильца парижане предпримут попытки купить нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Лидера "матрасников" французский гранд оценил в 150 миллионов евро.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 220 матчей, забил 116 голов и сделал 43 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимость. | http://soccernews.ru