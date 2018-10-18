ПСЖ определился с заменой для Неймара

Теги псжатлетико мадридантуан гризманннеймар

ПСЖ определился с заменой для Неймара

ПСЖ определился с заменой для своего ведущего форварда Неймара, который хочет вернуться в "Барселону".

Как сообщает AS, в случае ухода звёздного бразильца парижане предпримут попытки купить нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Лидера "матрасников" французский гранд оценил в 150 миллионов евро.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 220 матчей, забил 116 голов и сделал 43 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимость. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 36
4 Лион Лион 20 34
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 19 31
7 Ницца Ницца 21 31
8 Ренн Ренн 20 29
9 Марсель Марсель 19 28
10 Реймс Реймс 21 28
11 Ним Ним 20 26
12 Бордо Бордо 19 25
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 20 23
15 Анжер Анжер 19 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 19 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов