ПСЖ прошел "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ с минимальным счетом проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал по сумме двух встреч.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Эрик Максим Шупо-Мотинг. У ПСЖ было много моментов, чтобы забить. Один только Неймар попадал в штангу и перекладину.
В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Боруссия" (Дортмунд) - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).
ПСЖ Франция – "Бавария" Германия - 0:1 (0:0) - первый матч -3:2
Гол: Шупо-Мотинг, 40 - 0:1
ПСЖ: Навас, Дагба, Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер (Кин, 73), Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
"Бавария": Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг, Дэвис (Мусиала, 71).
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