ПСЖ сделал несколько предложений Тео Эрнандесу

Фото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен

Как сообщает Le Parisien, левый латераль "Милана" Тео Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо заинтересован в подписании французского фуболиста с начала года.

Отмечается, что Эрнандес за это время получил от французского клуба несколько предложений.

По данным источника, одним из главных факторов перехода игрока в стан парижан может стать желание Тео играть за сборную Франции – он считает, что выступление за ПСЖ поможет ему чаще находиться в поле зрения главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

В прошедшем сезоне Эрнандес сыграл 33 матча за "Милан" в Серии А, в которых забил 7 голов, а также попал с "россонери" в Лигу чемпионов.

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