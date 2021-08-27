ПСЖ в случае продажи Мбаппе может купить трёх футболистов

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ПСЖ в случае продажи Мбаппе может купить трёх футболистов

Фото твиттер Эрлинга Холанда

В ПСЖ уже придумали, как потратить деньги, вырученные от вероятной продажи нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

Напомним, что клубы близки к договорённости о трансфере 22-летнего француза за 170 миллионов евро + бонусы до 10 миллионов.

По информации ESPN, парижане будут готовы купить трёх звёздных футболистов до конца лета.

В шорт-листе ПСЖ находятся Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и Эдуардо Камавинга ("Ренн").

Не пропустите: "Манчестер Сити" отказался вести переговоры с ПСЖ по Жезусу. | http://soccernews.ru
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