ПСЖ выбирает между 10 тренерами

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ПСЖ выбирает между 10 тренерами

Фото твиттер Диего Симеоне

ПСЖ планирует летом сменить главного тренера, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, вероятность ухода действующего наставника парижан Маурисио Почеттино оценивается как очень высокая.

Главными претендентами на пост считаются Зинедин Зидан (безработный) и Диего Симеоне ("Атлетико").

Также в шорт-лист "ПСЖ" входят Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Кристоф Гальтье ("Ницца"), Микель Артета ("Арсенал"), Симоне Индзаги ("Интер"), Люсьен Фавр (безработный) и Тьяго Мотта ("Специя").

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