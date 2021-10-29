Пьянич объяснил свой пост после отставки Кумана
Фото инстаграм Миралема Пьянича
Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, находящийся в аренде в "Бешикташе", объяснил свой пост про отставку Рональда Кумана.
Ранее футболист опубликовал в инстаграме фразу: "Знай, когда пора расстаться с дерьмом".
"В мире, где глаза всех прикованы к экранам, очень легко неправильно процитировать кого-то и вырвать фразу из контекста. На протяжении всей карьеры я никогда прямо или косвенно не намеревался навредить кому-либо. Меня воспитали уважать всех и вся.
И я намерен продолжать делать это всеми способами. Желаю Рональду Куману удачи в его будущем путешествии. Я буду продолжать делать все возможное для команды", - написал Пьянич в инстаграме.
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