Радимов высказался о назначении Витории тренером "Спартака"

Фото: инстаграм Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о назначении Руя Витории на пост тренера "Спартака".

"Думаю, Витории будет тяжело - судя по тому, как происходил его приход. Ему нужно будет выдерживать психологический груз со стороны фанатов, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше - всё зависит от результатов. Будут хорошие - негатив уйдёт. А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: "Я же вам говорила", - приводит слова Радимова Sport24.

Напомним, что Витория сменил на этом посту Доменико Тедеско. В минувшем сезоне "Спартак" финишировал в РПЛ вторым.

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