Ракицкий поздравил "Шахтер" с юбилеем

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Ракицкий поздравил "Шахтер" с юбилеемФото: инстаграм Ракицкого/Автор неизвестен

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил донецкий "Шахтер". Напомним, что сегодня экс-клубу украинского футболиста исполнилось 85 лет.

"85 лет донецкому "Шахтеру"! Мое сердце принадлежит тебе, родной! Только золотых, только первых! С днем рождения, "Шахтер", — написал Ракицкий в Instagram.

31-летний футболист — восьмикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка страны в составе "Шахтера".

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