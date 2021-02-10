Рамос хочет остаться в "Реале"

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Рамос хочет остаться в "Реале""Реал" все еще не продлил контракт со своим защитником и капитаном Серхио Рамосом. Ранее некоторые СМИ сообщали, что испанец отклоняет все предложения клуба.

Однако, окружение футболиста утверждает, что он не отказывался обсуждать новый контракт, так как не получал предложений, сообщает As.

Рамос хочет остаться в мадридском клубе. Отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом стали лучше на фоне коронавируса у Переса и операции у футболиста.

Напомним, Рамос не играет из-за травмы с 14 января.
В сезоне 2020/2021 защитник провел за "Реал" 18 матчей. На его счету 3 гола и результативная передача.

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