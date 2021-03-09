Рамос и Азар близки к возвращению в строй

В скором времени на поле вернутся два важных игрока мадридского "Реала", утверждает AS.

По сведениям издания, уже на этой неделе ожидается возвращение к тренировкам в общей группе Серхио Рамоса и Эдена Азара.

Есть вероятность, что испанец и бельгиец примут участие в матче против "Эйбара" в ближайшую субботу.

Напомним, что 34-летний Рамос восстанавливается после операции на мениске. Из-за травмы он не играет с середины января. 30-летний Азар получил мышечное повреждение в начале февраля.

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