Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"

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Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о фаворитах на получение "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Месси - очень важный футболист для ПСЖ. Привилегия - иметь в команде такого игрока. Лео является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Я всегда буду поддерживать партнёров по команде. И я желаю ему удачи", - приводит слова Рамоса Football Espana.

Напомним, что официальная церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня в Париже.

По данным инсайдеров, награда достанется именно Месси и станет для него седьмой в карьере.

Не пропустите: Эвра поздравил Месси с завоеванием "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Сала гному! Уря!!! И хрен в туз!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я и мой друг второгодник считаем, что Месси Король футболв и ему нет равных! Слава Месси. ура!!!

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