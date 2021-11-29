Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о фаворитах на получение "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
"Месси - очень важный футболист для ПСЖ. Привилегия - иметь в команде такого игрока. Лео является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Я всегда буду поддерживать партнёров по команде. И я желаю ему удачи", - приводит слова Рамоса Football Espana.
Напомним, что официальная церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня в Париже.
По данным инсайдеров, награда достанется именно Месси и станет для него седьмой в карьере.
Не пропустите: Эвра поздравил Месси с завоеванием "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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