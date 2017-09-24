Рамос замолвил слово перед Зиданом за одного из игроков "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после матча с "Алавесом" имел разговор с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом.

Как информирует испанская пресса, 31-летний защитник обратился к своему наставнику, чтобы тот предоставил больше шансов проявить себя новичку команды Дани Себальосу. Так, один из лидеров "сливочных" остался впечатлен игрой бывшего игрока севильского "Бетиса" во вчерашнем поединке, поэтому он считает, что 21-летний полузащитник мог бы стать будущей звездой королевского клуба.

Напомним, Асенсио близок к продлению контракта с "Реалом". | soccernews.ru