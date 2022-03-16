Расписание оставшихся туров РПЛ
Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен
Российская Премьер-Лига официальна огласила расписания оставшихся матчей нынешнего сезона.
23-й тур
1 апреля, пятница
19:00 "Рубин" – "Химки"
2 апреля (суббота)
14:00 -"Крылья Советов" – "Уфа"
14:00 "Арсенал" – "Ахмат"
16:30 "Ростов" – "Нижний Новгород"
19:30 "Локомотив" – "Спартак"
3 апреля, воскресенье
14:00 "Краснодар" – "Динамо"
16:30 ЦСКА – "Урал"
19:00 "Сочи" – "Зенит"
24-й тур
9 апреля, суббота
14:00 "Нижний Новгород" – "Динамо"
14:00 "Химки" – ЦСКА
16:30 "Рубин" – "Краснодар"
19:30 "Ахмат" – "Зенит"
10 апреля, воскресенье
12:00 "Урал" – "Крылья Советов"
14:00 "Уфа" – "Сочи"
16:30 "Спартак" – "Арсенал"
19:30 "Ростов" – "Локомотив"
25-й тур
15 апреля, пятница
19:30 "Динамо" – "Ахмат"
16 апреля, суббота
14:00 "Уфа" – ЦСКА
16:30 "Зенит" – "Урал"
19:00 "Спартак" – "Рубин"
17 апреля, воскресенье
14:00 "Арсенал" – "Ростов"
16:30 "Крылья Советов" – "Краснодар"
19:00 "Нижний Новгород" – "Химки"
19:00 "Сочи" – "Локомотив"
1/4 финала Кубка России
19-21 апреля
ЦСКА – "Спартак"
"Алания" – "Зенит"
"Енисей" – "Рубин"
"Балтика" – "Динамо"
26-й тур
23 апреля, суббота
14:00 "Урал" – "Уфа"
16:30 "Локомотив" – "Нижний Новгород"
19:00 "Сочи" – "Ахмат"
24 апреля, воскресенье
14:00 "Рубин" – "Арсенал"
14:00 "Химки" – "Крылья Советов"
16:30 "Ростов" – "Спартак"
19:30 ЦСКА – "Динамо"
25 апреля, понедельник
19:00 "Краснодар" – "Зенит"
27-й тур
30 апреля, суббота
14:00 "Динамо" – "Урал"
14:00 "Рубин" – "Сочи"
16:30 "Краснодар" – "Ростов"
19:30 "Зенит" – "Локомотив"
1 мая, воскресенье
14:00 "Спартак" – "Крылья Советов"
16:30 "Химки" – "Уфа"
19:00 "Ахмат" – ЦСКА
2 мая, понедельник
19:00 "Арсенал" – "Нижний Новгород"
28-й тур
6 мая, пятница
18:00 "Крылья Советов" – "Динамо"
7 мая, суббота
14:00 "Урал" – "Спартак"
16:30 "Нижний Новгород" – "Ахмат"
16:30 "Зенит" – "Химки"
19:00 ЦСКА – "Сочи"
8 мая, воскресенье
14:00 "Уфа" – "Ростов"
16:30 "Арсенал" – "Краснодар"
19:00 "Локомотив" – "Рубин"
1/2 финала БКубка России
11-12 мая
29-й тур
13 мая, пятница
19:00 "Сочи" – "Нижний Новгород"
14 мая, суббота
14:00 "Уфа" – "Арсенал"
16:30 "Ростов" – "Химки"
16:30 "Локомотив" – "Динамо"
19:00 "Ахмат" – "Крылья Советов"
15 мая, воскресенье
14:00 "Урал" – "Рубин"
16:30 "Спартак" – "Зенит"
19:00 "Краснодар" – ЦСКА
30-й тур
21 мая, суббота
17:00 "Краснодар" – "Ахмат"
17:00 "Крылья Советов" – "Локомотив"
17:00 ЦСКА – "Ростов"
17:00 "Динамо" – "Сочи"
17:00 "Рубин" – "Уфа"
17:00 "Арсенал" – "Урал"
17:00 "Нижний Новгород" – "Зенит"
17:00 "Химки" – "Спартак"
Финал Кубка России
29 мая, воскресенье
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