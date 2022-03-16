Расписание оставшихся туров РПЛ

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига официальна огласила расписания оставшихся матчей нынешнего сезона.

23-й тур

1 апреля, пятница

19:00 "Рубин" – "Химки"

2 апреля (суббота)

14:00 -"Крылья Советов" – "Уфа"

14:00 "Арсенал" – "Ахмат"

16:30 "Ростов" – "Нижний Новгород"

19:30 "Локомотив" – "Спартак"

3 апреля, воскресенье

14:00 "Краснодар" – "Динамо"

16:30 ЦСКА – "Урал"

19:00 "Сочи" – "Зенит"

24-й тур

9 апреля, суббота

14:00 "Нижний Новгород" – "Динамо"

14:00 "Химки" – ЦСКА

16:30 "Рубин" – "Краснодар"

19:30 "Ахмат" – "Зенит"

10 апреля, воскресенье

12:00 "Урал" – "Крылья Советов"

14:00 "Уфа" – "Сочи"

16:30 "Спартак" – "Арсенал"

19:30 "Ростов" – "Локомотив"

25-й тур

15 апреля, пятница

19:30 "Динамо" – "Ахмат"

16 апреля, суббота

14:00 "Уфа" – ЦСКА

16:30 "Зенит" – "Урал"

19:00 "Спартак" – "Рубин"

17 апреля, воскресенье

14:00 "Арсенал" – "Ростов"

16:30 "Крылья Советов" – "Краснодар"

19:00 "Нижний Новгород" – "Химки"

19:00 "Сочи" – "Локомотив"

1/4 финала Кубка России

19-21 апреля

ЦСКА – "Спартак"

"Алания" – "Зенит"

"Енисей" – "Рубин"

"Балтика" – "Динамо"

26-й тур

23 апреля, суббота

14:00 "Урал" – "Уфа"

16:30 "Локомотив" – "Нижний Новгород"

19:00 "Сочи" – "Ахмат"

24 апреля, воскресенье

14:00 "Рубин" – "Арсенал"

14:00 "Химки" – "Крылья Советов"

16:30 "Ростов" – "Спартак"

19:30 ЦСКА – "Динамо"

25 апреля, понедельник

19:00 "Краснодар" – "Зенит"

27-й тур

30 апреля, суббота

14:00 "Динамо" – "Урал"

14:00 "Рубин" – "Сочи"

16:30 "Краснодар" – "Ростов"

19:30 "Зенит" – "Локомотив"

1 мая, воскресенье

14:00 "Спартак" – "Крылья Советов"

16:30 "Химки" – "Уфа"

19:00 "Ахмат" – ЦСКА

2 мая, понедельник

19:00 "Арсенал" – "Нижний Новгород"

28-й тур

6 мая, пятница

18:00 "Крылья Советов" – "Динамо"

7 мая, суббота

14:00 "Урал" – "Спартак"

16:30 "Нижний Новгород" – "Ахмат"

16:30 "Зенит" – "Химки"

19:00 ЦСКА – "Сочи"

8 мая, воскресенье

14:00 "Уфа" – "Ростов"

16:30 "Арсенал" – "Краснодар"

19:00 "Локомотив" – "Рубин"

1/2 финала БКубка России

11-12 мая

29-й тур

13 мая, пятница

19:00 "Сочи" – "Нижний Новгород"

14 мая, суббота

14:00 "Уфа" – "Арсенал"

16:30 "Ростов" – "Химки"

16:30 "Локомотив" – "Динамо"

19:00 "Ахмат" – "Крылья Советов"

15 мая, воскресенье

14:00 "Урал" – "Рубин"

16:30 "Спартак" – "Зенит"

19:00 "Краснодар" – ЦСКА

30-й тур

21 мая, суббота

17:00 "Краснодар" – "Ахмат"

17:00 "Крылья Советов" – "Локомотив"

17:00 ЦСКА – "Ростов"

17:00 "Динамо" – "Сочи"

17:00 "Рубин" – "Уфа"

17:00 "Арсенал" – "Урал"

17:00 "Нижний Новгород" – "Зенит"

17:00 "Химки" – "Спартак"

Финал Кубка России

29 мая, воскресенье

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