Рауль Рианчо не против того, чтобы возглавить сборную России

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Экс-тренер московского "Спартака" и киевского "Динамо" Рауль Рианчо сказал, что совсем не против того, чтобы стать главным тренером сборной России в случае ухода Станислава Черчесова с этого поста.

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата.

В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", – сказал Рианчо.

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Саламовича Черчесова заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

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