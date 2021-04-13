Райола рассказал о позиции "Боруссии" касательно продажи Холанда

1 Теги боруссия дортмундэрлинг холандмино райола

Райола рассказал о позиции "Боруссии" касательно продажи Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, поведал, как обстоят дела с возможным уходом своего клиента из немецкого клуба.

"Мы действительно обсуждали это с "Боруссией". Клуб чётко дал понять, что не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю это мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция "Боруссии" очевидна. Между нами нет конфликта. У нас хорошие отношения с руководством", - приводит слова агента Sport1.

Ранее сообщалось, что 20-летний норвежец намерен покинуть "Боруссию" в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Также стало известно, что Райола добивается для Холанда рекордной зарплаты - 1,1 миллиона евро в неделю.

Не пропустите: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

pipenem

★ My last month paycheck was for 1500 dollars… YDK All i did was simple online work from comfort at home for 3-4 hours / day that I got from this agency I discovered over the internet and they paid me for it 95 bucks every hour ... See this site ………………… .www.online.work45.com

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов