Райола рассказал о позиции "Боруссии" касательно продажи Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, поведал, как обстоят дела с возможным уходом своего клиента из немецкого клуба.

"Мы действительно обсуждали это с "Боруссией". Клуб чётко дал понять, что не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю это мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция "Боруссии" очевидна. Между нами нет конфликта. У нас хорошие отношения с руководством", - приводит слова агента Sport1.

Ранее сообщалось, что 20-летний норвежец намерен покинуть "Боруссию" в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Также стало известно, что Райола добивается для Холанда рекордной зарплаты - 1,1 миллиона евро в неделю.

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