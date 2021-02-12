"РБ Лейпциг" не сможет сыграть с "Ливерпулем" на "Энфилде"

Оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "РБ Лейпциг" с высокой долей вероятности пройдут на нейтральных полях.

Ранее сообщалось, что первую игру уже перенесли в Будапешт, поскольку "красным" отказали во въезде в Германию из-за коронавирусных ограничений.

По информации The Times, аналогичная участь ждёт и встречу на "Энфилде". Дело в том, что немецкое правительство предупредило "быков" об обязательном 10-дневном карантине в случае визита в Великобританию. Это, в свою очередь, приведёт к пропуску двух матчей Бундеслиги и потенциальным двум техническим поражениям.

Напомним, что "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" должны сыграть друг с другом 16 февраля и 10 марта.

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