"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"

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"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"Фото: твиттер DW Sports

В стартовом матче 26-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" минимально обыграл "Арминию".

"Быки" продолжают идти на втором месте, отставая от "Баварии" на одно очко.

"Арминия" - "РБ Лейпциг" 0:1

Гол: Забитцер, 46 - 0:1

"Арминия": Ортега, Брюннер (Гебауэр, 86), Нильссон, Пипер, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 86), Притль, Окугава (Фогльзаммер, 84), Влап (Кордова, 69), Майер, Доан, Клос (Шипплок, 86).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Адамс, Айдара (Хенрихс, 77), Кампль (Мукиеле, 87), Забитцер, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 78), Форсберг (Хван Хи Чхан, 69).

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