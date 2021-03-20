"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"
Фото: твиттер DW Sports
В стартовом матче 26-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" минимально обыграл "Арминию".
"Быки" продолжают идти на втором месте, отставая от "Баварии" на одно очко.
"Арминия" - "РБ Лейпциг" 0:1
Гол: Забитцер, 46 - 0:1
"Арминия": Ортега, Брюннер (Гебауэр, 86), Нильссон, Пипер, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 86), Притль, Окугава (Фогльзаммер, 84), Влап (Кордова, 69), Майер, Доан, Клос (Шипплок, 86).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Адамс, Айдара (Хенрихс, 77), Кампль (Мукиеле, 87), Забитцер, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 78), Форсберг (Хван Хи Чхан, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20