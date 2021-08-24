"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Морибе

Фото: инстаграм Мориба

"РБ Лейпциг" хочет подписать хавбека "Барселоны" Илайша Морибу.

Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий клуб предложил 18-летнего игрока 6 миллионов евро. Однако каталонцы требуют 20 миллионов.

Напомним, что контракт Морибы с клубом истекает следующим летом и "Барса" не может договориться с футболистом об его продлении.

Ранее Мориба был переведен в "Барселону Б" и если клуб не сможет его продать, то он может провести в дубле весть сезон.

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