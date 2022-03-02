"РБ Лейпциг" Тедеско одержал крупную победу в Кубке Германии

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг", который возглавляет Доменико Тедеско, на выезде разгромил "Ганновер" со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Кристофера Нкунку, голы Конрада Лаймера и Андре Силвы.

"Ганновер" – "РБ Лейпциг" - 0:4 (0:2)

Голы: Нкунку, 17 - 0:1, Нкунку, 22 - 0:2, Лаймер, 67 - 0:3, Андре Силва, 73 - 0:4

"Ганновер": Цилер, Муроя, Франке, Крайнц, Хульт, Кайзер, Димерс (Вайдандт, 46), Ондуа, Майна, Керк, Байер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 55), Симакан, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 69), Лаймер, Ольмо (Форсберг, 69), Нкунку, Андре Силва.

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